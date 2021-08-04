Форвард Карим Бензема вернулся к тренировкам с «Реалом». Соответствующую публикацию пресс-служба мадридского клуба сделала в «Инстаграме».

Как известно, в прошлом месяце Карим Бензема переболел коронавирусной инфекцией. Ранее футболист выступал за сборную Франции на чемпионате Европы, откуда команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала.

Карим Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года. Ожидается, что в ближайшее время форвард продлит свой контракт с клубом. Действующее трудовое соглашение француза рассчитано до конца сезона 2021/2022.