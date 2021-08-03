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Испания. Примера

Эмерсон: «Дани Алвес сказал мне быть собой»

03 Августа 2021 • 20:04 Комментировать
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Новичок «Барселоны» Эмерсон Роял поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб.

«Переход в «Барселону» - моя мечта. Я много работал, чтобы оказаться здесь и теперь буду работать на благо своего клуба. Беллетти и Алвес являются ориентирами для меня. Дани - мой кумир, у него больше всех трофеев в истории. Я общался с ним и он сказал мне быть собой. Именно благодаря нему я здесь», - цитирует Эмерсона AS.

Напомним, что Эмерсон перешёл «Барселону» из «Бетиса» за девять миллионов евро. Дани Алвес был игроком каталонского клуба с 2008 по 2016 год.

Ранее бразилец также рассказал о своём отношении к Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Эмерсон Роял
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