Эмерсон: «Если Месси в порядке, то против него невозможно играть»

Новичок «Барселоны» Эмерсон Роял рассказал о своём отношении к Лионель Месси. Напомним, что аргентинец сейчас находится без клуба, так как до сих пор не продлил контракт с каталонцами.

«Играть против Месси, если он в оптимальном форме, невозможно. Он является лучшим игроком в мире. Если отвлечься хоть на минуту, то он сразу же создаст проблемы. Я расстроился, что Бразилия проиграла Аргентине в финале Кубки Америки, но Месси заслужил трофей со сборной, поэтому я рад за него»,- цитирует бразильца AS.

Эмерсон перешёл в «Барселону» из «Атлетико» Минейро в 2019 году, однако сразу же был продан в «Бетис». Этим летом каталонцы вернули его за девять миллионов евро.