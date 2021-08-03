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Испания. Примера

Эмерсон: «Если Месси в порядке, то против него невозможно играть»

03 Августа 2021 • 18:32 Комментировать
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Новичок «Барселоны» Эмерсон Роял рассказал о своём отношении к Лионель Месси. Напомним, что аргентинец сейчас находится без клуба, так как до сих пор не продлил контракт с каталонцами.

«Играть против Месси, если он в оптимальном форме, невозможно. Он является лучшим игроком в мире. Если отвлечься хоть на минуту, то он сразу же создаст проблемы. Я расстроился, что Бразилия проиграла Аргентине в финале Кубки Америки, но Месси заслужил трофей со сборной, поэтому я рад за него»,- цитирует бразильца AS.

Эмерсон перешёл в «Барселону» из «Атлетико» Минейро в 2019 году, однако сразу же был продан в «Бетис». Этим летом каталонцы вернули его за девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Эмерсон Роял
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