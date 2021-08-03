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Испания. Примера

Суарес может продлить контракт с «Атлетико»

03 Августа 2021 • 09:20 Комментировать
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Уругвайский форвард Луис Суарес может пролонгировать сотрудничество с мадридским «Атлетико», об этом рапортует газета Marca.

По информации источника, 34-летний бомбардир подпишет новое трудовое соглашение, которое будет рассчитано до 2023 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В стан «матрасников» Суарес перебрался из каталонской «Барселоны» в сентябре 2020 года. В минувшем розыгрыше испанского чемпионата нападающий провел 32 поединка, отметившись 21 забитым мячом (три - с пенальти) и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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