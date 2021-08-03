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Испания. Примера

Президент «Барселоны»: «Мне снятся сладкие сны, когда думаю о Месси»

03 Августа 2021 • 08:14 Комментировать
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Футбольный функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», поведал о переговорном процессе по новому трудовому договору Лионеля Месси.

«Мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Лионеле Месси. Переговоры продвигаются в правильном направлении. Приложим все усилия, чтобы удержать его в клубе. Лео хочет остаться, мы ценим это», - цитирует руководителя AS.

В настоящий момент 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента. Его контракт с «сине-гранатовыми» истек в конце июня.

Лионель выступает за первую команду «Барселоны» с 2005 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей в Примере, забил 30 мячей и сделал девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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K.karitch
03 Августа 2021 в 08:22
Извращенец.
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