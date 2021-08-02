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Испания. Примера

Бензема продлит контракт с «Реалом»

02 Августа 2021 • 22:50 Комментировать
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Football Espana.

Француз присоединился к сборам после длительного отпуска, вызванного положительным тестом на коронавирус. О будущем Бензема ходили разные слухи, поскольку его контракт истекает через год. Продление планируется осуществить на этой неделе, но полной уверенности в этом нет. Бензема не воспользовался шансом заключить новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Он хочет понять, сможет ли показывать прежний уровень игры в будущем сезоне. В клубе готовы подождать еще год и предоставить нападающему свободу выбора относительно своей карьеры.

В минувшем сезоне Карим Бензема провел в чемпионате Испании 34 матча и забил 23 гола за «Реал».

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Реал Мадрид Карим Бензема
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