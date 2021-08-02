«Реал» не продаст Винисиуса

Мадридский «Реал» не планирует расставаться с Винисиусом Жуниором, пишет Marca.

Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы продать любого футболиста за приемлемую цену. Правда, теперь известно, что Винисиуса это не касается. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что бразилец будет ключевым игроком команды в новом сезоне. Этим летом ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Винисиусом, пока не купил Джедона Санчо. Также 21-летний форвард якобы мог стать частью сделки по приобретению «Реалом» Килиана Мбаппе.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор провел 49 матчей, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с мадридским «Реалом» будет действовать до 2025 года.