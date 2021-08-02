«Реал» назвал сумму, за которую готов расстаться с Эдегором

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор близок к тому, чтобы сменить клуб, передаёт ABC. Сообщается, что «сливочные» готовы расстаться с игроком за 50 миллионов евро, но при этом хотят включить в контракт пункт об обратном выкупе.

Сам футболист ещё не определился со своим будущим. Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на Эдегора, однако не может гарантировать ему много игрового времени. Отмечалось, что в трансфере норвежца заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

Напомним, что Эдегор является игроком «Реала» с 2015 года. В прошлом сезоне он выступал за «Арсенал» на правах аренды. За лондонский клуб он сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.