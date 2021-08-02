Бускетс: «Мы довольны работой на сборе»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал подготовку команды к новому сезону.

«Мы очень довольны работой на сборе. Нагрузка становится всё больше, что нам очень нравится. Игроки прибывают в команду в разных состояниях, однако все занимались дома и готовы к тому, что сейчас придётся много работать. Важно, чтобы к началу сезона все были готовы», - цитирует Бускетса Mundo Deportivo.

Напомним, что полузащитник этим летом выступал в составе сборной Испании на Евро-2020. Испанцы сумели добраться до полуфинала чемпионата Европы, где уступили сборной Италии, которая и выиграет турнир.