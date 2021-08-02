Де Йонг: «В этом сезоне «Барселона» будет бороться за все трофеи»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от нового сезона.

«Думаю, что в новом сезоне наш состав будет ещё сильнее. В этом сезоне мы хотим выиграть серьёзные трофеи, так как у нас есть соответствующие игроки для этого. Сейчас в составе достаточно как опытных игроков, так и талантливой молодёжи. У нас очень хороший состав, поэтому мы намерены бороться за все трофеи», - цитирует полузащитника Diario Sport.

Напомним, что де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году за 86 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в Ла Лиге, в которых он забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Вместе с каталонским клубом он побеждал в Кубке Испании.