Касильяс: «Хорошо, если Ла Лигу взяла бы команда, никогда не выигрывавшая её»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился ожиданиями от предстоящего сезона Ла Лиги.

«Атлетиком станет чемпионом второй раз подряд? Хотелось, чтобы это сделал «Реал», но я буду болеть за команды, которые еще ни разу не побеждали в Ла Лиге. Помню, как мы боролись с «Депортиво» и «Реал Сосьедадом» в сезоне 2002/03», - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, что Касильяс был игроком «Реала» с 1999 до 2015 года. За это время он пять раз становился чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов выслушать предложения по любому из своих футболистов.