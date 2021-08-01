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Испания. Примера

Касильяс: «Хорошо, если Ла Лигу взяла бы команда, никогда не выигрывавшая её»

01 Августа 2021 • 23:55 Комментировать
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Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился ожиданиями от предстоящего сезона Ла Лиги.

«Атлетиком станет чемпионом второй раз подряд? Хотелось, чтобы это сделал «Реал», но я буду болеть за команды, которые еще ни разу не побеждали в Ла Лиге. Помню, как мы боролись с «Депортиво» и «Реал Сосьедадом» в сезоне 2002/03», - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, что Касильяс был игроком «Реала» с 1999 до 2015 года. За это время он пять раз становился чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов выслушать предложения по любому из своих футболистов.

 

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Реал Мадрид Икер Касильяс
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