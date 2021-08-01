«Барселона» отложила продление контракта с Эмерсоном

Каталонская «Барселона» отложила продление контракта с бразильским защитником клуба Эмерсоном. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, на такой шаг клуб пошел из-за текущих финансовых проблем. Агент Эмерсона встретился с представителями «Барселоны» и был уведомлен о том, что на его клиента в клубе рассчитывают.

Текущее соглашение защитника с каталонцами действует до 2024 года. Новый контракт свяжет футболиста с командой до 2026.

Эмерсон два последних сезона провел в «Бетисе» на правах аренды. В прошлой кампании бразилец помог «бело-зелёным» пробраться в Лигу Европы.