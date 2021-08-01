Куман: «Депая очень легко понять»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о первых впечатлениях от руководства голландским полузащитником Мемфисом Депаем, одним из своих новых подопечных.

«Мемфиса очень легко понять. Он пришел с большим настроем, он пришел голодным показать, на что способен, мы очень рады, что удалось подписать этого игрока.», - сказал Куман в интервью TV3.

Мемфис Депай перешел в «Барселону» в статусе свободного агента после завершения его контракта с «Лионом», за который выступал с 2017 года.

В прошлом сезоне «Барселона финишировала на третьем месте турнирной таблицы испанского чемпионата, пропустив вперед своих ключевых конкурентов – мадридские «Атлетико» и «Реал».