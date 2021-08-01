«Бенфика» опережает «Атлетико» в борьбе за защитника «Ривер Плейт»

«Бенфика» близка к подписанию защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что португальский клуб опередил в борьбе за игрока «Атлетико».

Мадридский клуб рассматривал аргентинца, как замену Кирану Триппьеру, который может перейти в «Манчестер Юнайтед». Однако португальские СМИ сообщают, что португальский клуб близок к приобретению защитника за семь миллионов евро.

Монтиэль является воспитанником «Ривер Плейта». В прошлом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Также он сыграл 12 матчей в составе сборной Аргентины.