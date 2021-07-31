Одриосола сдал положительный тест на коронавирус

У защитника «Реала» Альваро Одриосолы обнаружили коронавирус, передаёт пресс-служба мадридского клуба.

Сообщается, что сейчас игрок находится на самоизоляции. В клубе не рассказали о состоянии здоровья испанца.

Напомним, что ранее положительные тесты на COVID-19 также сдали защитник Давид Алаба и нападающий Карим Бензема, который уже вылечился и приступит к тренировкам с командой на следующей недели.

Одриосола стал игроком «Реала» в 2018 году, перейдя из «Реала Сосьедада» за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей в Ла Лиге и забил два гола. Также защитник ранее выступал на правах аренды за «Баварию», вместе с которой выиграл Лигу Чемпионов в 2020 году.