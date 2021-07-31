«Реал» пообещал Мбаппе 40 млн евро в качестве подписного бонуса

Мадридский «Реал» не отступает в переговорах по трансферу звездного французского форварда Килиана Мбаппе, выступающего на родине за «ПСЖ».

Согласно информации газеты Marca, «королевский» клуб готов заплатить Килиану внушительный бонус, если он даст согласие на переход в 2022 году. Мадридцы готовы выплатить нападающему 40 миллионов евро.

Напомним, что трудовое соглашение 22-летнего футболиста с парижанами рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

В составе «ПСЖ» Мбаппе играет с 2017 года. В Париж он перебрался из «Монако». На счету форварда 27 голов и 7 ассистов в 31 поединке Лиги 1.