Ферлан Менди приступил к индивидуальным тренировкам на поле

Защитник «Реала» Ферлан Менди продолжает восстановление от травмы, полученной в прошлом сезоне, передаёт пресс-служба мадридского клуба. Сообщается, что сегодня игрок приступил к индивидуальным тренировкам на поле.

Помимо него, по индивидуальной программе также занимается Эден Азар, который получил травму на Евро-2020. О точных сроках возвращения игроков пока неизвестно.

Напомним, что Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» в 2019 году за 48 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в Ла Лиге, в которых он забил один гол.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема вылечился от коронавируса.