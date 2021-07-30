Карвахаль высказался после продления контракта с «Реалом»

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался после продления контракта с клубом.

«Я хочу поблагодарить клуб. «Реал» сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Этот клуб сделал меня человеком, футболистом. Мне нужно сделать шаг вперед, чтобы быть важной частью проекта клуба», - сказал Карвахаль в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, вчера «Реал» посредством публикации в официальном «Твиттере» клуба объявил о продлении сотрудничества с Дани Карвхалем. Испанский защитник подписал соглашение до 2025 года.

В прошлом сезоне Карвахаль с «Реалом» стал обладателем серебряных медалей чемпионата, уступив чемпионскую корону соседям из «Атлетико».