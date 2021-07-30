Миятович: «Азар стал большой проблемой для «Реала», он никак не проявил себя»

Бывший спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мнением о бельгийском хавбеке Эдене Азаре.

«Даже не знаю, что сказать об этом игроке. Азар почти никак не проявил себя в «Реале». Он стал большой проблемой для «сливочных». Сейчас недостаточно быть просто хорошим футболистом, необходимо успевать за напряженным графиком сезона. Я все еще верю в Эдена, но пока он ничего не показал», - передает слова сербского функционера Cadena SER.

Полузащитник пополнил ряды «королевского» клуб летом 2019 года, подписав контракт на пять лет.

30-летний бельгиец забил три гола и отдал два ассиста в минувшем розыгрыше Примеры.