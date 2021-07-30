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Испания. Примера

Бензема вылечился от коронавируса

30 Июля 2021 • 10:19 Комментировать
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Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема снова в строю. Французский нападающий прошел тестирование на коронавирус и получил негативный результат, рапортует газета Marca.

Источник утверждает, что 33-летний бомбардир возобновит тренировочные занятия уже сегодня. Таким образом, Карим провел в лазарете одну неделю.

Бензема стал лучшим голеадором «королевского» клуба в минувшем сезоне чемпионата Испании. На счету форварда 23 гола и девять результативных передач в 34 сыгранных матчах.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» собирается предложить Кариму новый трудовой договор. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

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Карим Бензема
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