Бензема вылечился от коронавируса

Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема снова в строю. Французский нападающий прошел тестирование на коронавирус и получил негативный результат, рапортует газета Marca.

Источник утверждает, что 33-летний бомбардир возобновит тренировочные занятия уже сегодня. Таким образом, Карим провел в лазарете одну неделю.

Бензема стал лучшим голеадором «королевского» клуба в минувшем сезоне чемпионата Испании. На счету форварда 23 гола и девять результативных передач в 34 сыгранных матчах.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» собирается предложить Кариму новый трудовой договор. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.