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Испания. Примера

«Реал» готов к переговорам по трансферу Иско

30 Июля 2021 • 08:50 Комментировать
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Испанский хавбек Иско близок к уходу из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, вице-чемпион Испании готов к переговорам с другими клубами относительно продажи 29-летнего полузащитника.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2021/2022. В связи с этим «сливочные» попытаются продать Иско сейчас, чтобы потом не потерять игрока бесплатно. Мадридцы оценивают футболиста в 20-25 миллионов евро.

Ранее в списке претендентом на полузащитника фигурировали «Севилья» и лондонский «Арсенал».

В прошлом сезон Примеры Иско принял участие в 25 встречах, записав на свой счет две голевые передачи.

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Реал Мадрид Иско Трансферы футбола - лето 2021
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