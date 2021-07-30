«Реал» готов к переговорам по трансферу Иско

Испанский хавбек Иско близок к уходу из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, вице-чемпион Испании готов к переговорам с другими клубами относительно продажи 29-летнего полузащитника.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2021/2022. В связи с этим «сливочные» попытаются продать Иско сейчас, чтобы потом не потерять игрока бесплатно. Мадридцы оценивают футболиста в 20-25 миллионов евро.

Ранее в списке претендентом на полузащитника фигурировали «Севилья» и лондонский «Арсенал».

В прошлом сезон Примеры Иско принял участие в 25 встречах, записав на свой счет две голевые передачи.