«Реал» определился с ценой на Эдегора

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор может покинуть мадридский «Реал» в текущее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, боссы «королевского» клуба определились с суммой, за которую расстанутся с 22-летним исполнителем.

По сведениям источника, «сливочные» рассчитывают выручить с продажи Эдегора 50 миллионов евро. Ранее сообщалось о возможном возвращении Мартина в лондонской «Арсенал», за который он в прошлом сезоне выступал на правах аренды.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги норвежский хавбек провел 14 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.