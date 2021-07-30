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Испания. Примера

«Реал» определился с ценой на Эдегора

30 Июля 2021 • 08:32 Комментировать
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Норвежский полузащитник Мартин Эдегор может покинуть мадридский «Реал» в текущее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, боссы «королевского» клуба определились с суммой, за которую расстанутся с 22-летним исполнителем.

По сведениям источника, «сливочные» рассчитывают выручить с продажи Эдегора 50 миллионов евро. Ранее сообщалось о возможном возвращении Мартина в лондонской «Арсенал», за который он в прошлом сезоне выступал на правах аренды.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги норвежский хавбек провел 14 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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Реал Мадрид Мартин Эдегор Трансферы футбола - лето 2021
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