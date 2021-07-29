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Испания. Примера

Куман обсудил трансферы с руководством

29 Июля 2021 • 22:28 Комментировать
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман встретился с руководством клуба, чтобы обсудить состав команды, сообщает испанское издание SPORT.

Трансферное окно закроется через месяц. Куману нужно определиться с тем, кто покинет команду, кто в ней останется, а также, кто еще ее пополнит. «Барселоне» до сих пор не удалось пристроить Самюэля Юмтити, Миралема Пьянича и Нету. Среди подписаний пока лишь значатся Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Эрик Гарсия и вернувший из «Бетиса» бразилец Эмерсон.

Вместе с тем Куман и клубные боссы уделили внимание тому, как впишутся в состав новички и молодые футболисты, которые тренируются с первой командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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