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Испания. Примера

Беренгер: «Мы стали лучше во всех компонентах»

29 Июля 2021 • 17:24 Комментировать
Эльче
...
Атлетик Б
3.70 3.45 2.03
16.08 23:00
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Испанский защитник «Атлетика» из Бильбао Алекс Беренгер поделился ожданиями от нового сезона в интервью Mundo Deportivo.

«С тех пор, как пришел Марселино (главный тренер), у нас появилась идея игры и свой стиль. Мы стали лучше во всех компонентах. Мои выводы базируются на том, что я вижу на тренировках и во время матчей. Мы уже продемонстрировали то, на что способны в прошлом сезоне. У нас большие надежды, мы хотим побороться за шестое, пятое, или даже четвертое место в таблице чемпионата», - сказал Беренгер.

Марселино Гарсия Тораль стал главным тренером баскского клуба в январе текущего года. «Атлетик» уже успел выиграть Суперкубок Испании под руководством специалиста, обыграв «Реал» и «Барселону» на пути к трофею.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Марселино Гарсия Тораль Алехандро Беренгер
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