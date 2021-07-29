Беренгер: «Мы стали лучше во всех компонентах»

Испанский защитник «Атлетика» из Бильбао Алекс Беренгер поделился ожданиями от нового сезона в интервью Mundo Deportivo.

«С тех пор, как пришел Марселино (главный тренер), у нас появилась идея игры и свой стиль. Мы стали лучше во всех компонентах. Мои выводы базируются на том, что я вижу на тренировках и во время матчей. Мы уже продемонстрировали то, на что способны в прошлом сезоне. У нас большие надежды, мы хотим побороться за шестое, пятое, или даже четвертое место в таблице чемпионата», - сказал Беренгер.

Марселино Гарсия Тораль стал главным тренером баскского клуба в январе текущего года. «Атлетик» уже успел выиграть Суперкубок Испании под руководством специалиста, обыграв «Реал» и «Барселону» на пути к трофею.