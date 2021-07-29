Бензема – следующий в очереди на продление контракта с «Реалом»

После продления контракта с испанским защитником Дани Карвахалем, «Реал» в скором времени официально объявит о продлении соглашения и с французским нападающим команды Каримом Бензема. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Контракт француза истекает летом 2022 года, поэтому клуб продлит игрока ещё на год. Это привычная практика в мадридском клубе: игрокам которым за 30, клуб предлагает продлевать контракты не более, чем на год.

Карим Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году. Всего с клубом футболист выиграл 19 трофеев, в том числе 3 трофея чемпионата Испании и 4 кубка Лиги чемпионов.