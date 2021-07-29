Карвахаль подпишет новый контракт с «Реалом»

Фланговый защитник Дани Карвахаль договорился о пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом», утверждает Goal.

Как сообщает источник, новое трудовое соглашение 29-летнего игрока с «королевским» клубом будет рассчитано до середины 2024 года. Действующий контракт футболиста истекает по окончании сезона-2021/2022.

Карвахаль защищает цвета мадридского коллектива с июля 2013 года. В минувшем розыгрыше испанского чемпионата Дани провел 13 поединков, отдал две результативные передачи и получил пять желтых карточек.

По итогам прошлого сезона «Реал» занял второе место в Примере. Чемпионом страны стал «Атлетико».