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Испания. Примера

Карвахаль подпишет новый контракт с «Реалом»

29 Июля 2021 • 08:48 Комментировать
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Фланговый защитник Дани Карвахаль договорился о пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом», утверждает Goal.

Как сообщает источник, новое трудовое соглашение 29-летнего игрока с «королевским» клубом будет рассчитано до середины 2024 года. Действующий контракт футболиста истекает по окончании сезона-2021/2022.

Карвахаль защищает цвета мадридского коллектива с июля 2013 года. В минувшем розыгрыше испанского чемпионата Дани провел 13 поединков, отдал две результативные передачи и получил пять желтых карточек.

По итогам прошлого сезона «Реал» занял второе место в Примере. Чемпионом страны стал «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Карвахаль
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