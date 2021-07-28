Йович: «Я попал в «Реал» неслучайно»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович поделился размышлениями о своем будущем в интервью Informer.

«Моя цель - играть в сильном чемпионате. За последние два сезона многое произошло. Мне бы хотелось, чтобы все наладилось, потому что я попал в «Реал» неслучайно. Я еще не обсуждал с Анчелотти свою ситуацию, но я должен выложиться на максимум и подготовиться к новому сезону. Находясь в «Реале», ты ничего не теряешь. Только выигрываешь от этого. Выступаешь с лучшими игроками мира, это великий клуб», - сказал Йович.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий не был основным форвардом «Реала», а в январе отправился в аренду в «Айнтрахт», где провел 18 матчей и забил 4 мяча.