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Испания. Примера

Депай: «Будет здорово сыграть с Месси и Агуэро в одной команде»

28 Июля 2021 • 18:27 Комментировать
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Новичок «Барселоны» Мемфис Депай поделился ожиданиями от игры с Лионелем Месси и Серхио Агуэро в одной команде.

«Было бы здорово сыграть с Месси. Очень надеюсь, что это произойдёт. У него много качеств, которые очень важны команде и вокруг него можно строить игру. В команде много сильных нападающих, но они все разные и смогут дополнять друг друга. Мне кажется, что я смогу играть вместе с Месси и Агуэро», - цитирует нидерландца Sport. 

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» этим летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за французский «Лион».

Нападающий Лионель Месси сейчас находится без клуба, однако сообщается, что в ближайшее время он подпишет новый контракт с каталонским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Мемфис Депай
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