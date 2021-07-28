Депай: «Будет здорово сыграть с Месси и Агуэро в одной команде»

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай поделился ожиданиями от игры с Лионелем Месси и Серхио Агуэро в одной команде.

«Было бы здорово сыграть с Месси. Очень надеюсь, что это произойдёт. У него много качеств, которые очень важны команде и вокруг него можно строить игру. В команде много сильных нападающих, но они все разные и смогут дополнять друг друга. Мне кажется, что я смогу играть вместе с Месси и Агуэро», - цитирует нидерландца Sport.

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» этим летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за французский «Лион».

Нападающий Лионель Месси сейчас находится без клуба, однако сообщается, что в ближайшее время он подпишет новый контракт с каталонским клубом.