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Испания. Примера

Хоакин пропустил матч из-за похмелья

28 Июля 2021 • 14:19 Комментировать
Мальорка
...
Бетис
3.10 3.45 2.25
14.08 20:30
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Ветеран «Бетиса» Хоакин пропустил контрольный матч против «Вулверхэмптона» по весьма оригинальной причине.

Неувядающий испанский ветеран Хоакин Санчес готовится начать свой уже 22-й по счёту сезон в профессиональной карьере. 40-летний игрок широко известен по своим выступлениям за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину», а сейчас он доигрывает в родном «Бетисе».

Андалусийский клуб в рамках подготовки к началу кампании 2021/2022 на днях сыграл с представителем АПЛ «Вулверхэмптоном», и в заявке на этот матч полузащитника не оказалось. В протоколе было указано «похмелье», сообщает телеграм-канал «Его воробейшество».

Сам футболист следующим образом прокомментировал этот инцидент: «Я уже не в том возрасте, чтобы придумывать нелепые отмазки».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин Санчес
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