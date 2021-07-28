Хоакин пропустил матч из-за похмелья

Ветеран «Бетиса» Хоакин пропустил контрольный матч против «Вулверхэмптона» по весьма оригинальной причине.

Неувядающий испанский ветеран Хоакин Санчес готовится начать свой уже 22-й по счёту сезон в профессиональной карьере. 40-летний игрок широко известен по своим выступлениям за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину», а сейчас он доигрывает в родном «Бетисе».

Андалусийский клуб в рамках подготовки к началу кампании 2021/2022 на днях сыграл с представителем АПЛ «Вулверхэмптоном», и в заявке на этот матч полузащитника не оказалось. В протоколе было указано «похмелье», сообщает телеграм-канал «Его воробейшество».

Сам футболист следующим образом прокомментировал этот инцидент: «Я уже не в том возрасте, чтобы придумывать нелепые отмазки».