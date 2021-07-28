Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Испания. Примера

Куман отказался от подписания двух игроков, находившихся в шорт-листе «Барселоны»

28 Июля 2021 • 12:37 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман заблокировал два потенциальных трансфера клуба, об этом информирует AS.

Руководство «сине-гранатовых» хотело пригласить в команду португальского полузащитника Ренату Саншеша, выступающего во Франции за «Лилль», а также защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро. Однако голландский специалист заявил, что не заинтересован в услугах этих игроков.

Напомним, что этим летом каталонцы усилили атакующую линию. На «Камп Ноу» перебрались нападающие Серхио Агуэро и Мемфис Депай.

По итогам минувшего сезона «Барселона» финишировала на третьем месте в Примере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Pol-black
28 Июля в 17:01
защитник то нужен, если всё же избавятся от балласта с именем Самюель.
ARTUR
28 Июля в 12:39
Куман крут ))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
16:47 · Англия. Премьер-лига
Эвра назвал подписание Варана топ-трансфером для «Манчестер Юнайтед»
16:03 · Испания. Примера
Азар тренируется по индивидуальной программе
15:47 · Испания. Примера
Дест не хочет уходить из «Барселоны»
15:19 · Испания. Примера
Алаба сдал положительный тест на COVID-19
14:39 · Испания. Примера
«Реал» готов выслушать предложения по любому из своих футболистов
14:19 · Испания. Примера
Хоакин пропустил матч из-за похмелья
12:37 · Испания. Примера
Куман отказался от подписания двух игроков, находившихся в шорт-листе «Барселоны»
10:07 · Италия. Серия А
Симеоне нашёл защитника для «Атлетико»
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может включить Зума в сделку по Кунде
08:30 · Испания. Примера
Агуэро прошёл курс лечения стволовыми клетками
00:59 · Испания. Примера
Месси сможет тренироваться c «Барселоной», не подписав новое соглашение c клубом
27 Июля
23:54 · Испания. Примера
«Барселона» не допускает к тренировкам юного игрока, пока тот не продлит контракт
23:49 · Англия. Премьер-лига
Мадридский «Реал» поблагодарил Варана за 10 лет карьеры в клубе
22:47 · Италия. Серия А
«Барселона» готова навязать конкуренцию «Тоттенхэму» за Ромеро слухи
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готовит предложение в размере 15 миллионов евро за форварда «Арсенала» слухи
Все новости