Куман отказался от подписания двух игроков, находившихся в шорт-листе «Барселоны»

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман заблокировал два потенциальных трансфера клуба, об этом информирует AS.

Руководство «сине-гранатовых» хотело пригласить в команду португальского полузащитника Ренату Саншеша, выступающего во Франции за «Лилль», а также защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро. Однако голландский специалист заявил, что не заинтересован в услугах этих игроков.

Напомним, что этим летом каталонцы усилили атакующую линию. На «Камп Ноу» перебрались нападающие Серхио Агуэро и Мемфис Депай.

По итогам минувшего сезона «Барселона» финишировала на третьем месте в Примере.