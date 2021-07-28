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Испания. Примера

Агуэро прошёл курс лечения стволовыми клетками

28 Июля 2021 • 08:30 Комментировать
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Новичок каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро прошел терапию для восстановления хряща в коленном суставе, об этом рапортует Sport.es.

Как сообщил источник, лечение аргентинского бомбардира было основано на извлечении стволовых клеток из костного мозга и их дальнейшем использовании. Благодаря этому произойдет восстановление удаленного хряща.

Напомним, что 33-летний футболист перебрался в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента. Стороны поставили подписи под контрактом до лета 2023 года.

До переезда на «Камп Ноу» Серхио на протяжении десяти лет защищал цвета «Манчестер Сити». До этого он поиграл за мадридский «Атлетико» и «Индепендьенте».

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Серхио Агуэро
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