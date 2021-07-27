Боатенг может продолжить карьеру в «Севилье»

Защитник Жером Боатенг, который сейчас находится без клуба, может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт SportBild. Сообщается, что немец ведёт переговоры с «Севильей».

Боатенг покинул «Баварию» этим летом на правах свободного агента, поэтому андалусийскому клубу он может достаться бесплатно.

Немецкий защитник известен по выступлениям за «Гамбург», «Манчестер Сити» и «Баварию». В составе мюнхенского клуба он сыграл 363 матча, забил десять голов и отдал 25 результативных передач. Также дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Челси» начал переговоры с «Севильей» по поводу трансфера защитника Жюля Кунде.