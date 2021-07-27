В сети появилась фотография нового гостевого комплекта формы мадридского «Реала» на следующий сезон. Снимок экипировки «королевского» клуба представил портал Footyheadlines.

Форма вице-чемпиона Испании изготовлена в синем цвете с оранжевыми полосами на воротнике и плечах. На футболку нанесен узор в стиле граффити. Техническим партнером мадридского гранда является компания adidas.

Официальная презентация формы состоится в ближайшее время.

В прошлом сезоне испанской Примеры «сливочные» заняли вторую позицию в турнирной таблице. Чемпионом страны стал другой мадридский клуб - «Атлетико».

В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграет против «Алавеса». Матч пройдет 14 августа.