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Испания. Примера

Новая гостевая форма «Реала» фото

27 Июля 2021 • 13:40 Комментировать
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В сети появилась фотография нового гостевого комплекта формы мадридского «Реала» на следующий сезон. Снимок экипировки «королевского» клуба представил портал Footyheadlines.

Форма вице-чемпиона Испании изготовлена в синем цвете с оранжевыми полосами на воротнике и плечах. На футболку нанесен узор в стиле граффити. Техническим партнером мадридского гранда является компания adidas.

Официальная презентация формы состоится в ближайшее время.

В прошлом сезоне испанской Примеры «сливочные» заняли вторую позицию в турнирной таблице. Чемпионом страны стал другой мадридский клуб - «Атлетико».

В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграет против «Алавеса». Матч пройдет 14 августа.

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Реал Мадрид
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
27 Июля в 13:56
Не знаю куда писать, но думаю админы прочтут. Админы новый дизайн просто ОТСТОЙ !!! Была бы моя воля, уволил бы вас всех, всех до единого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просто де ** мо !!!! а не дизайн. Жду опроса про это, там вы увидите оценку своей "работы"
KLINSMANN
27 Июля в 14:00
То есть ни одного аргумента в принципе нет? =))
Артур Измаилов
27 Июля в 14:49
Какие аргументы,? когда ничего НЕ НРАВИТСЯ !!! К примеру ищу входящие/исходящие сообщения, пока не нашел))) Найду магарЫч сделаю, персонально для Антоненко )))
Артур Измаилов
27 Июля в 14:50
Повторюсь, новый дизайн просто ОТСТОЙ !!!! (уж извените, но что есть, то есть)
A-LeXX
27 Июля в 15:54
Неужели не понятно: все изменения сделаны только для того, чтобы ты свалил с этого сайта! А лучше всего - застрелись из своей аватарки!
Артур Измаилов
27 Июля в 16:17
ахахахах))) админовский выкормЫш ЛЯМаська гавкает))))
A-LeXX
27 Июля в 17:55
Какой нахрен выкормыш??? Меня просто ты бесишь. Давно уже.
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