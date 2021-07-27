35-летний Хесус Навас хочет сыграть на чемпионате мира

Полузащитник «Севильи» Хесус Навас рассказал о своей амбициозной цели выступить на следующем чемпионате мира, что пройдёт в Катаре.

«Никогда не думал о возможном продолжении карьеры где-то за пределами «Севильи». Это лучшая команда для меня. Убеждён, что буду продолжать выступать здесь.

Не знаю, когда уйду на пенсию. Возможно, в 40. Если будет позволять тело – и позже. Если бы мог, играл бы весь день в футбол», - отметил Хесус Навас в интервью AS.

«Было больно узнать о том, что я не поеду на Евро-2020. Теперь моя цель заключается в том, чтобы выступить на чемпионате мира в Катаре в следующем году. Если буду играть должным образом за клуб, получу свой шанс», - утверждает ветеран андалусийцев.

Добавим, что у Хесуса Наваса действующий контракт с «Севильей» до 2024 года.