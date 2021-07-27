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«Барселона» выставила на трансфер двух футболистов

27 Июля 2021 • 10:10 Комментировать
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Каталонская «Барселона» сообщила о том, что выставила на трансфер двух футболистов. Об этом в интервью Football-Espana поведал исполнительный директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани.

По словам функционера, клуб решил расстаться с защитником Самуэлем Юмтити и хавбеком Миралемом Пьяничем.

В услугах боснийского полузащитника заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Что касается французского защитника, то подписать его может «Лион».

Пьянич выступает за «сине-гранатовых» с 2020 года, а Юмтити играет в составе каталонского коллектива с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2021
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