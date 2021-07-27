Это’О: «Месси играл со мной, а не я с ним»

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О убеждён, что в своё время он был более статусным игроком в составе каталонской команды, нежели Лионель Месси.

«Это он играл со мной. Не стоит путать эти вещи. Месси играл со мной в «Барселоне», а не я с ним. Это другое», - цитирует Самюэля Это’О ресурс ESPN.

Камерунский форвард выступал на «Камп Ноу» с 2004 по 2009 год и забил за «сине-гранатовых» 130 голов в 199 поединках.

У Самюэля Это’О 8 выигранных трофеев с каталонцами, включая победу в Лиге чемпионов в 2006 году и 3 титула чемпиона Испании.

Четырежды лучший игрок Африки завершил карьеру в сентябре 2019 года.