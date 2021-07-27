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«Реал Сосьедад» подписал защитника «Борнмута» официально

27 Июля 2021 • 08:21 Комментировать
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Защитник «Борнмута» Диего Рико перебрался в испанский чемпионат. Новым местом работы 28-летнего футболиста стал «Реал Сосьедад». Стороны подписали трудовой договор, рассчитаный до середины 2023 года. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне защитник выступал за «Борнмут» в Чемпионшипе. Испанец принял участие в 33 поединках, забил один гол, сделал три результативные передачи и получил семь желтых карточек.

По итогам минувшего сезона «Реал Сосьедад» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, получив путевку в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
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