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Торрес: «Сделаю всё возможное, чтобы принести пользу «Атлетико»

27 Июля 2021 • 08:08 Комментировать
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Экс-форвард «Челси», «Ливерпуля» и «Атлетико» Фернандо Торрес прокомментировал свое возвращение в стан «матрасников». 37-летний испанец назначен главным тренером молодежки мадридского клуба.

«Очень рад вернуться домой. Мне по душе новый вызов. Сделаю все возможное, чтобы принести пользу клубу», - гласит сообщение Фернандо в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в конце минувшей весны Торрес возобновил игровую карьеру, однако спустя некоторое время решил попробовать себя в роли тренера.

Фернандо является воспитанником «матрасников». За первую команду мадридского клуба он выступал с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фернандо Торрес
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