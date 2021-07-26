«Барселона» ищет покупателя для Юмтити

«Барселона» ищет покупателя для защитника Самуэля Юмтити, передаёт Sport. Сообщается, что каталонцы намерены предложить игрока ряду европейских клубов.

Главный тренер Рональд Куман не рассчитывают на защитника в следующем сезоне, а руководство клуба хочет расстаться с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Ранее француза связывали с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 13 матчей в Ла Лиге, результативными действиями он не отмечался.

Ранее сообщалось, что Антуану Гризманну придётся пойти на снижение зарплаты, если он хочет остаться в «Барселоне».