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Неймар помирился с «Барселоной»

26 Июля 2021, 15:53,

«Барселона» оповестила о прекращении всех судебных тяжб со своим бывшим игроком Неймаром.

Пресс-служба «сине-гранатовых» сделала заявление насчёт прекращения всех судебных разбирательств с нападающим «Пари Сен-Жермена». Сообщается, что стороны пришли к взаимопониманию, заключив мировое соглашение. Напомним, что рассматривались три иска в трудовой инспекции и ещё одно дело в гражданском процессе.

Как известно, Неймар после своего ухода в «ПСЖ» потребовал от каталонцев выплаты ему 40 миллионов евро в качестве бонуса за пролонгацию отношений.

29-летний бразилец удерживает пальму первенства в рейтинге самых дорогостоящих трансферах мира. Его подписание обошлось парижанам 2017 году в 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Переход Неймара в ПСЖ
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Комментарии (1)
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serdoki
26 Июля 2021, 16:02

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