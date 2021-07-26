Неймар помирился с «Барселоной»

«Барселона» оповестила о прекращении всех судебных тяжб со своим бывшим игроком Неймаром.

Пресс-служба «сине-гранатовых» сделала заявление насчёт прекращения всех судебных разбирательств с нападающим «Пари Сен-Жермена». Сообщается, что стороны пришли к взаимопониманию, заключив мировое соглашение. Напомним, что рассматривались три иска в трудовой инспекции и ещё одно дело в гражданском процессе.

Как известно, Неймар после своего ухода в «ПСЖ» потребовал от каталонцев выплаты ему 40 миллионов евро в качестве бонуса за пролонгацию отношений.

29-летний бразилец удерживает пальму первенства в рейтинге самых дорогостоящих трансферах мира. Его подписание обошлось парижанам 2017 году в 222 миллиона евро.