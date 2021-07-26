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Гризманну придётся пойти на понижение зарплаты, если он хочет остаться в «Барселоне»

26 Июля 2021, 15:00,

Нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну придётся пойти на понижение зарплаты, если он хочет остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Sport.

Каталонскому клубу приходится сокращать расходы из-за слишком высоких зарплат некоторых игроков. Именно поэтому они рассматривают вариант с продажей Гризманна. Однако если француз захочет остаться в «Барселоне» или на него найдётся покупатель, то ему придётся пойти на понижение зарплаты. По неофициальным данным, игрок зарабатывает около 35 миллионов евро в год.

Напомним, что Гризманн перешёл в «Барселону» из «Атлетико» в 2019 году за 105 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 13 голов и восемь раз ассистировал партнерам. Ранее сообщалось, что он близок к возвращению в мадридский клуб.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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serdoki
26 Июля 2021, 16:02

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