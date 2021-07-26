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Роналдиньо: «Месси должен остаться в «Барселоне»

26 Июля 2021, 11:36,

Экс-игрок сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси. У нападающего истек срок действия контракта с «сине-гранатовыми», сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Очень жду, что «Барса» уладит все проблемы и договорится с Месси. Лео должен остаться, он является легендой клуба», - передает слова бразильца Tuttomercatoweb.

Трудовой договор 34-летнего форварда истек 30 июня. В минувшем сезоне испанской Примеры Месси провел 35 поединков, отметившись 30 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Роналдиньо
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