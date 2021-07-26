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Фернандо Торрес назначен главным тренером молодёжки «Атлетико»

26 Июля 2021, 08:40,

Экс-форвард сборной Испании, «Ливерпуля» и «Челси» Фернандо Торрес получил работу в мадридском «Атлетико». Как сообщила клубная пресс-служба, «Эль Ниньо» утвержден на посту главного тренера молодежной команды «матрасников»

«Фернандо возвращается домой. Он будет работать главным тренером молодежки «Атлетико», - гласит сообщение пресс-службы мадридского клуба.

Торрес является воспитанником академии «Атлетико». Последним клубом в игровой карьере Фернандо был японский «Саган Тосу».

За национальную сборную Испании нападающий провел 110 поединков, отметившись 38 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Фернандо Торрес
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Комментарии (1)
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Super fanat
26 Июля 2021, 09:33

Кандидатура хорошая, но в тренерских талантах Фернандо есть большие сомнения... Как форвард он был хорош, но далеко не везде. В принципе, назначение уже произошло и нам остаётся только гадать, что и как будет. Но не знаю, чему игрок без особых навыков видения тактической ситуации на поле, прирождённый форвард, может научить молодёжь...

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