Депай – о дебюте за «Барселону»: «Было тяжело»

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай поделился эмоциями от дебюта за каталонский клуб в товарищеском матче против «Жироны» (3:1). Голландец отметился забитым голом с одиннадцатиметровой отметки.

«Просто невероятно играть в футболке этого клуба. В первые минуты матча было тяжело, но мне это очень понравилось. Спасибо партнерам по команде, которые поддерживали меня. Я насладился моментом», - приводит слова Депая пресс-служба «Барселоны».

27-летний голландский нападающий перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента, заключив с «Барселоной» контракт до 30 июня 2023 года.