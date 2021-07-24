Матеус Фернандес – о расторгнутом контракте с «Барселоной»: «Это непрофессиональный подход»

Экс-полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес рассказал о том, каким образом с ним попрощались в каталонском клубе.

«Мне не было ничего известно об этом. Даже не поверил, когда получил уведомление по почте. Незадолго до этого кто-то из персонала клуба спрашивал у меня, не поменялся ли мой адрес электронного ящика. Но тогда я не уделил этому должного внимания», - признался Матеус Фернандес.

«Получив письмо, я передал его текст своему агенту и юристу. Они подтвердили, что это факт расторжения контракта. На мой взгляд, это крайне непрофессиональный подход со стороны клуба. Мне могли просто позвонить и все объяснить», - считает игрок.