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Матеус Фернандес – о расторгнутом контракте с «Барселоной»: «Это непрофессиональный подход»

24 Июля 2021, 20:53,

Экс-полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес рассказал о том, каким образом с ним попрощались в каталонском клубе.

«Мне не было ничего известно об этом. Даже не поверил, когда получил уведомление по почте. Незадолго до этого кто-то из персонала клуба спрашивал у меня, не поменялся ли мой адрес электронного ящика. Но тогда я не уделил этому должного внимания», - признался Матеус Фернандес.

«Получив письмо, я передал его текст своему агенту и юристу. Они подтвердили, что это факт расторжения контракта. На мой взгляд, это крайне непрофессиональный подход со стороны клуба. Мне могли просто позвонить и все объяснить», - считает игрок.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Барселона, Матеус Фернандес
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