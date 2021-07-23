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Мбаппе сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт

23 Июля 2021, 19:44,

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт со своим нынешним клубом, передаёт Mundo Deportivo. Игрок уже сообщил об этом главному тренеру команды Маурисио Почеттино.

Действующее соглашение Мбаппе с парижанами действует до июня 2022 года. Игрок не будет продлевать контракт, чтобы перейти в «Реал» на правах свободного агента. Также не исключается вариант, что «сливочные» попытаются подписать француза в это трансферное окно. Вице-чемпионы Франции могут согласиться продать футболиста, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Напомним, что Мбаппе является игроком «ПСЖ» с 2018 года, перейдя из «Монако» за 145 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в Лиге 1, в которых он забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
23 Июля 2021, 19:53

как то меня совсем не радует приход очень зацыкленного на своей расовой принадлежности и очень высокого самомнения болванчика . Не там Реал ищет игроков , этот испорченный .

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