Мбаппе сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт со своим нынешним клубом, передаёт Mundo Deportivo. Игрок уже сообщил об этом главному тренеру команды Маурисио Почеттино.

Действующее соглашение Мбаппе с парижанами действует до июня 2022 года. Игрок не будет продлевать контракт, чтобы перейти в «Реал» на правах свободного агента. Также не исключается вариант, что «сливочные» попытаются подписать француза в это трансферное окно. Вице-чемпионы Франции могут согласиться продать футболиста, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Напомним, что Мбаппе является игроком «ПСЖ» с 2018 года, перейдя из «Монако» за 145 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в Лиге 1, в которых он забил 27 голов и отдал семь результативных передач.