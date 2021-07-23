«Атлетико» рассматривает Макси Гомеса в качестве альтернативы Гризманну

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Макси Гомесу, передаёт AS. Сообщается, что чемпионы Испании рассматривают уругвайца в качестве альтернативы нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну, по которому сейчас ведутся переговоры с каталонским клубом.

Возвращение французского нападающего является главной целью мадридцев на это трансферное окно, однако в случае неудачи они готовы переключиться на игрока «Валенсии».

Напомним, что Гомес является игроком «Валенсии» с 2019 года, перейдя из «Сельты» за 14,5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в Ла Лиге, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач.