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«Атлетико» рассматривает Макси Гомеса в качестве альтернативы Гризманну

23 Июля 2021, 19:22,

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Макси Гомесу, передаёт AS. Сообщается, что чемпионы Испании рассматривают уругвайца в качестве альтернативы нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну, по которому сейчас ведутся переговоры с каталонским клубом.

Возвращение французского нападающего является главной целью мадридцев на это трансферное окно, однако в случае неудачи они готовы переключиться на игрока «Валенсии».

Напомним, что Гомес является игроком «Валенсии» с 2019 года, перейдя из «Сельты» за 14,5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в Ла Лиге, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Атлетико Мадрид, Валенсия, Трансферы футбола - лето 2021, Антони Гризманн, Макси Гомес
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