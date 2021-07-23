Бензема заразился коронавирусом

В мадридском «Реале» зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте «королевского» клуба.

Положительный тест на коронавирус сдал французский нападающий Карим Бензема, недавно вернувшийся из отпуска после чемпионата Европы - 2020. Форвард временно переведен на режим самоизоляции.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в 34 поединках, забил 23 гола (один - с пенальти) и девять раз ассистировал своим одноклубникам.

По итогам прошлого сезона «Реал» финишировал на втором месте в Примере.