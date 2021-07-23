«Барселона» продлила контракт с воспитанником, вписав клаузулу 500 млн евро

Каталонская «Барселона» отрапортовала о подписании нового соглашения с воспитанником клуба Алехандро Бальде. Как сообщила пресс-служба «сине-гранатовых», договор рассчитан до середины 2024 года.

Примечательно, что в контракте прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Алехандро играет на позиции крайнего защитника. При этом он может занять место на фланге нападения.

Ранее стало известно, что каталонский клуб ввел ограничения в отношении молодых футболистов. Игрокам запрещено носить вызывающие прически, а также пользоваться телефонами во время тренировочного процесса.