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Экс-игрок «Барселоны» Паулиньо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

23 Июля 2021, 09:01,

Бразильский полузащитник Паулиньо, известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» и каталонскую «Барселону», продолжит свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы 32-летнего хавбека стал «Аль-Ахли». Как сообщает клубная пресс-служба, трудовой договор с футболистом подписан до лета 2024 года. Паулиньо перебрался в аравийский коллектив на правах свободного агента.

Последним местом работы бразильца был китайский «Гуанчжоу Эвергранд». В минувшем сезоне он провел 20 матчей в Суперлиге, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

За сборную Бразилии Паулиньо сыграл 56 матчей и забил 13 голов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Паулиньо, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Аль-Ахли
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