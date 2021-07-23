Экс-игрок «Барселоны» Паулиньо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Бразильский полузащитник Паулиньо, известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» и каталонскую «Барселону», продолжит свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы 32-летнего хавбека стал «Аль-Ахли». Как сообщает клубная пресс-служба, трудовой договор с футболистом подписан до лета 2024 года. Паулиньо перебрался в аравийский коллектив на правах свободного агента.

Последним местом работы бразильца был китайский «Гуанчжоу Эвергранд». В минувшем сезоне он провел 20 матчей в Суперлиге, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

За сборную Бразилии Паулиньо сыграл 56 матчей и забил 13 голов.